Абсурдистская пьеса повествует о трёх героях, случайно встретившихся при крайне специфичных обстоятельствах. Можно представить ситуацию как типичный любовный треугольник, если бы не абсурдная вера одного из героев в своё полное и сокрушительное невезение по жизни, а второго — в своё «проклятие» получать все с лёгкостью и без всяких проблем. И то, и другое мироощущение делает героев несчастными, а с появлением третьего, точнее, третьей героини, надежда на счастье становится ещё невероятнее. Дебютный спектакль режиссёра Виктора Чарикова объединяет актёров из разных театров города. Комедийность ситуаций и образов смешивается с трагическим абсурдом, а разноплановость актеров позволяет наполнить действие живой музыкой и танцем. Режиссер - Виктор Чариков Актеры: Егор Малков, Олег Корныльев, Мария Булатова Внимание, действие спектакля проходит под открытым небом, и кроме очевидных плюсов — расслабленной атмосферы томного летнего вечера, мерцания звезд над головой, неординарных по содержанию, часто экспериментальных, постановок, всех могут ждать и очевидные риски — возможные дождь, град, гроза — то, что метеорологи называют неблагоприятными метеоусловиями. Поэтому, приобретая билет, ты подтверждаешь, что понимаешь все риски и готов к тому, что в случае скверной погоды показ события автоматически переносится на закрытую площадку «Пушка+».