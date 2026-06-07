Поговоришь о жизни, любви и скелетах в шкафу трёх великих женщин. Любил ли Ленин Крупскую, и за что её дразнили рыбой? Зачем Нина Хрущёва надела деревенский халатик на встречу с элегантной Жаклин Кеннеди? И была ли счастлива жена Сталина, Надежда Аллилуева? Тёплый вечер — повод вспомнить и поговорить о женском.