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  1. Красноярск
  2. События

Кремлёвские жёны

«Давайте перейдём», проспект Мира, 56

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+

Про событие

Поговоришь о жизни, любви и скелетах в шкафу трёх великих женщин. Любил ли Ленин Крупскую, и за что её дразнили рыбой? Зачем Нина Хрущёва надела деревенский халатик на встречу с элегантной Жаклин Кеннеди? И была ли счастлива жена Сталина, Надежда Аллилуева? Тёплый вечер — повод вспомнить и поговорить о женском.

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