Цикл кинообсуждений для тех, кто интересуется современным киноискусством и готов расширять рамки интересов. Встречи подходят для синефилов любого уровня погруженности. Киноискусство распространилось по всем континентам, но разговоры будут построены на тенденциях азиатского кино последнего десятилетия. Кино точнее и быстрее реагирует на изменения настроений в обществе, и убедительно диктует социальные стереотипы поведения. О триггерах современности и реакции искусства будем разговаривать на этих встречах. Все фильмы отмечены на азиатских и европейских фестивалях. Жанрово они включают в себя элементы комедии, свойственной исключительно азиатскому кинематографу. Всё можно пережить, если рассказать об этом историю. Рассмотришь эту мысль на примере фильма «Прощание», режиссёра Лулу Ван, Китай, 2019 г.