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КиноБИТЛЗ

Красноярский театр юного зрителя, Парусная улица, 7

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Отражение жизни и творчества ливерпульской четвёрки. Зрители наверняка узнают для себя что-то новое, увидят отрывки из фильмов с участием группы «Битлз», услышат песни из репертуара группы «Битлз» в исполнении Анатолия Кобелькова и станут участниками пресс-конференции с кумирами 60-х–70-х годов. Журналисты того времени расспрашивали «битлов» обо всём — об их причёсках, девушках, отношении к собственной музыке и популярности. Но Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр во время своих многочисленных интервью никогда не отвечали на вопросы серьезно, ведь музыка говорила за них куда больше.

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