Междисциплинарный проект о жизни в белом безмолвии, полярной ночи, льдах, мамонтах, истории освоения, ледоколах и подвигах. 7 зон ведут от кочевых маршрутов и «гладкого пространства» к экспедиционным картам, портретам горожан в полярной тьме, интерактивному «контейнеру» портов и капитанской рубке с судовым журналом. Завершает Речная галерея с видом на Енисей — место первой гидроавиабазы СССР. Среди экспонатов: фотопанно «Игарка» Юрия Аввакумова, мраморная плита «Зыбкость присутствия» Виталия Пушницкого, серия «Пустота» Александра Мортаева, этнографические редкости (лодки, нарты, одежда, птица-дух). Современные фотографы — Андрей Шапран с почти монохромными кадрами Чукотки, Норильска, Камчатки, Таймыра. Выставка названа «из всех орудий салютом в сторону Севера». Режим работы: вторник, пятница, суббота и воскресенье с 11:00 до 19:00, среда, четверг с 13:00 до 21:00, понедельник — выходной