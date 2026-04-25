Пьеса Александра Островского «Гроза» входит в школьную программу. Но многим эта история кажется далёкой от сегодняшней жизни, а её главная героиня Катерина сразу всплывает в памяти как «луч света в тёмном царстве», загубленный патриархальными нравами волжского города Калинова. А если представить, что Катерина, Тихон, его суровая мать и другие персонажи «Грозы» — наши современники. И даже ходят по тем же улицам. Какие страхи и комплексы терзают их сегодня? Как могла бы сложиться эта история сейчас? Этот спектакль — современное прочтение, а точнее, – разногласия на тему классической пьесы Островского, история о столкновении отцов и детей, о страхе отпустить и желании освободиться, о попытке остановить то, что остановить невозможно. Герои вступают в главный конфликт своей жизни — конфликт со временем. Одни отчаянно держатся за прошлое, другие хотят вырваться вперёд. Но время не спрашивает, готов ли человекам к переменам. И так же, как в исходной «Грозе» Островского, в этой истории витает идея вечного двигателя, как призрачная надежда на перемены к лучшему. Противоречия накапливаются, гроза назревает... А после грозы дышится легче, — замечал/а?