Интерактивный моноспектакль, рассказывающий историю о любви, дружбе и поиске себя. Главный герой — молодой человек Вася, чья жизнь напоминает калейдоскоп неожиданных встреч во время путешествия от уютного провинциального Ачинска до культурной столицы России — Санкт-Петербурга. Каждая девушка в жизни Васи — это отдельная глава истории, оставляющая след в его душе. Главная фишка спектакля — его интерактивность. Зрители становятся не просто наблюдателями, а участниками происходящего. Вася обращается к залу, делится своими мыслями и переживаниями, задаёт вопросы, которые заставляют задуматься о собственной жизни. Музыкальное сопровождение — живые песни прямо со сцены. Мелодии, переплетаясь с диалогами, создают атмосферу доверия и близости.