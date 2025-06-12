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  1. Красноярск
  2. События

Гладкие истории. Отношения

Бар «Лошадка», проспект Мира, 91

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 18+
Спектакли
Необычное

Про событие

Интерактивный моноспектакль, рассказывающий историю о любви, дружбе и поиске себя. Главный герой — молодой человек Вася, чья жизнь напоминает калейдоскоп неожиданных встреч во время путешествия от уютного провинциального Ачинска до культурной столицы России — Санкт-Петербурга. Каждая девушка в жизни Васи — это отдельная глава истории, оставляющая след в его душе. Главная фишка спектакля — его интерактивность. Зрители становятся не просто наблюдателями, а участниками происходящего. Вася обращается к залу, делится своими мыслями и переживаниями, задаёт вопросы, которые заставляют задуматься о собственной жизни. Музыкальное сопровождение — живые песни прямо со сцены. Мелодии, переплетаясь с диалогами, создают атмосферу доверия и близости.

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