Спектакль «Егоркина былина» по стихотворению Александра Башлачёва напоминает «воздушное мытарство», т.е. описание путешествия души в загробный мир, где она испытуется искушениями перед тем, как предстать пред Высшим Судом. Душа Егора как былинного героя – это в некотором смысле душа народа, которая в начале странствия ни жива ни мертва. Зависшая в преисподней, принявшей образ бойкой ярмарки, она соблазняется дарами Цыганки, символизирующей обман мира. Поддавшегося искушению Егора парадоксальным образом спасает Снежна Бабушка – образ смерти, сподвигающей его раздуть пламя, сжигающее приятные, но обманные дары Цыганки, и очнуться, вернуться к самому себе. В целом, спектакль, исполняющийся хором мистиков, хором радио и телевидения и хором собутыльников, представляется как некий заговор-заклинание от искушения поддаться иллюзии собственного величия, забыв о живых ранах и великом страдании, которое из века в век претерпевает народ, оставаясь, тем не менее, живым.