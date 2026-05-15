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Домино
Красноярский Театр Пушкина, проспект Мира, 73
Начало:
Завершение:
1500₽
Возраст 12+
Спектакли
Про событие
Пластический спектакль от резидента «Пушки+» Юлии Коробейниковой – лауреата многочисленных престижных международных хореографических конкурсов. О чём хореографический спектакль? Это история человека, решившего изучить природу людей, их социальную зависимость от места пребывания. Человек узнаёт о городе Н, в котором живут люди, по слухам, способные направить его в исследованиях и помочь осознать саму суть человечества. Он решает запечатлеть всё на видео. Разрешено ли это в этом городе? Сможет ли он снять логичную историю? Не станет ли само желание снять фильм скрытым социальным экспериментом? Саспенс (состояние тревожного ожидания, беспокойства, напряжения), медитативные эффекты, пластические рассуждения, осмысление повседневности и магии истины – всё это, как утверждает постановочная группа, вшито в структуру спектакля «Домино». Режиссёр-постановщик Юля Коробейникова размышляет на тему допустимой меры свободы художника и её соприкосновения с искусством и жизнью. Это экспериментальный спектакль, где зритель невольно становится частью происходящего действия.
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