Пластический спектакль от резидента «Пушки+» Юлии Коробейниковой – лауреата многочисленных престижных международных хореографических конкурсов. О чём хореографический спектакль? Это история человека, решившего изучить природу людей, их социальную зависимость от места пребывания. Человек узнаёт о городе Н, в котором живут люди, по слухам, способные направить его в исследованиях и помочь осознать саму суть человечества. Он решает запечатлеть всё на видео. Разрешено ли это в этом городе? Сможет ли он снять логичную историю? Не станет ли само желание снять фильм скрытым социальным экспериментом? Саспенс (состояние тревожного ожидания, беспокойства, напряжения), медитативные эффекты, пластические рассуждения, осмысление повседневности и магии истины – всё это, как утверждает постановочная группа, вшито в структуру спектакля «Домино». Режиссёр-постановщик Юля Коробейникова размышляет на тему допустимой меры свободы художника и её соприкосновения с искусством и жизнью. Это экспериментальный спектакль, где зритель невольно становится частью происходящего действия.