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  1. Красноярск
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Битва игристых

«Абрау-Дюрсо», проспект Мира, 107

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Нотка интриги, тайны и фортуны ждёт тебя на слепой дегустации игристых вин. — Настоящее соревнование — будешь вслепую пробовать вина, угадывая страну и метод производства. — Подготовь рецепторы, ведь для новичков это идеальный старт в мире вина, а для опытных игроков — возможность углубить свои знания и взглянуть на элегантный напиток под новым углом. — Дегустация будет сопровождаться историями о вине от сомелье, мастер-классом по бокалам и возможностью развить свой гастрономический опыт без влияния этикеток и знаний о стоимости бутылки. Формат: слепая дегустация и несколько сетов/пар игристых вин России VS Зарубежные. Забронировать билет можно по телефону.

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