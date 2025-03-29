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  1. Красноярск
  2. События

Bestie x Theatre

M96
проспект Мира, 96

Начало:

Завершение:

200₽
Возраст 18+
Спектакли
Вечеринки

Про событие

Дневная иммерсивная вечеринка, на которой можно отпраздновать день театра и выбрать Ромео и Джульетту. Площадка преобразится в настоящий театр, где гостям раздадут маски как на представлениях. А с тебя нужно прийти в красивых нарядах. Тебя ждет красная дорожка по которой пройдут самые красивые гости, а красивые абсолютно все!

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