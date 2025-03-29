Дневная иммерсивная вечеринка, на которой можно отпраздновать день театра и выбрать Ромео и Джульетту. Площадка преобразится в настоящий театр, где гостям раздадут маски как на представлениях. А с тебя нужно прийти в красивых нарядах. Тебя ждет красная дорожка по которой пройдут самые красивые гости, а красивые абсолютно все!