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Про событие
Дневная иммерсивная вечеринка, на которой можно отпраздновать день театра и выбрать Ромео и Джульетту. Площадка преобразится в настоящий театр, где гостям раздадут маски как на представлениях. А с тебя нужно прийти в красивых нарядах. Тебя ждет красная дорожка по которой пройдут самые красивые гости, а красивые абсолютно все!
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