Драмвечеринка, где ты прочитаешь «подростковую» пьесу «Чок-чок Пятачок», и обсудишь, такая ли уж она «подростковая»? Драмвечеринка — формат зрительской читки, где зрители читают пьесу по ролям здесь и сейчас, а после — проходит обсуждение текста с автором. Будет секретный гость из ТЮЗа, который прочитает одну из ролей.