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Красноярский театр юного зрителя, улица Академика Вавилова, 25
Начало:
Завершение:
800₽
Возраст 16+
Спектакли
Необычное
Про событие
Драмвечеринка, где ты прочитаешь «подростковую» пьесу «Чок-чок Пятачок», и обсудишь, такая ли уж она «подростковая»? Драмвечеринка — формат зрительской читки, где зрители читают пьесу по ролям здесь и сейчас, а после — проходит обсуждение текста с автором. Будет секретный гость из ТЮЗа, который прочитает одну из ролей.
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