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Август: Графство Осейдж

Красноярский Театр Пушкина, проспект Мира, 73

Начало:

Завершение:

от 50₽ до 1200₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

В отчий дом съезжаются члены большой семьи Уэстонов. Пропал отец. Три дочери, их мать Вайолет, тётя Метти, а также их мужья и дети собираются под одной крышей и выясняют отношения, обвиняя друг друга в предательствах и изломанных судьбах. У каждого есть свой скелет в шкафу, и всё тайное постепенно становится явным.

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