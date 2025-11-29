В отчий дом съезжаются члены большой семьи Уэстонов. Пропал отец. Три дочери, их мать Вайолет, тётя Метти, а также их мужья и дети собираются под одной крышей и выясняют отношения, обвиняя друг друга в предательствах и изломанных судьбах. У каждого есть свой скелет в шкафу, и всё тайное постепенно становится явным.