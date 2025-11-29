Август: Графство Осейдж
Красноярский Театр Пушкина, проспект Мира, 73
Начало:
Завершение:
от 50₽ до 1200₽
Возраст 16+
Спектакли
Про событие
В отчий дом съезжаются члены большой семьи Уэстонов. Пропал отец. Три дочери, их мать Вайолет, тётя Метти, а также их мужья и дети собираются под одной крышей и выясняют отношения, обвиняя друг друга в предательствах и изломанных судьбах. У каждого есть свой скелет в шкафу, и всё тайное постепенно становится явным.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи