Во время подготовки произведений к выставке «Сердце не камень» художники и кураторы размышляли о том, что такое сибирское и красноярское. Их взгляд охватывал и огромные площади всей Сибири, собирая воедино разбросанные на карте геологические точки, и микроскопически сужался, открывая сложные структуры и расширяя представления об устройстве мира. Миллионы лет назад происходили и происходят в эту самую минуту процессы, скрытые от глаз человека — их результат видно в исследованиях учёных и работах художников. Как обращение к окружающему ландшафту может помочь найти себя в течении времени — над этим вопросом будут размышлять участники медиации, которую проведет научный сотрудник Музейного центра «Площадь Мира» Элла Ефремова.