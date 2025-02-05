ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Красноярск
  2. События

Арт-медиация «Время разбрасывать камни, и время собирать камни»

Музейный центр «Площадь Мира»
площадь Мира, 1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

Во время подготовки произведений к выставке «Сердце не камень» художники и кураторы размышляли о том, что такое сибирское и красноярское. Их взгляд охватывал и огромные площади всей Сибири, собирая воедино разбросанные на карте геологические точки, и микроскопически сужался, открывая сложные структуры и расширяя представления об устройстве мира. Миллионы лет назад происходили и происходят в эту самую минуту процессы, скрытые от глаз человека — их результат видно в исследованиях учёных и работах художников. Как обращение к окружающему ландшафту может помочь найти себя в течении времени — над этим вопросом будут размышлять участники медиации, которую проведет научный сотрудник Музейного центра «Площадь Мира» Элла Ефремова.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста