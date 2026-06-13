Арт-пикник, на котором с Ксюшей Ильченко поговоришь о том, как красный прошёл путь от пещерных рисунков с красной охрой до революционных флагов и современной культуры. Основой станет книга Мишеля Пастуро «Красный. История цвета». Ты услышишь о том, как красный живёт в живописи: — в красном коне Петрова?Водкина и картине «Купание красного коня» — в строгом «Красном квадрате» Малевича — в тёплых интерьерах Ван Гога, в красных одеждах и покрывалах у Рембрандта, Тициана и других мастеров, в «Крике» Мунка и в полотнах Марка Ротко Красный — цвет страсти, силы, революции и риска, но он же может быть уютным и очень личным. Затронешь, как он по?разному звучит в кино, например, в фильме Кшиштофа Кесьлёвского «Три цвета: Красный», где красный становится символом близости и связей, а также в «Красоте по?американски», где красный цвет становится образом одновременно и красоты, и внутренней пустоты. Для тебя приготовят тематические закуски к пикнику — посмотришь, сколько вкусного красного цвета удастся собрать. С собой бери подушечки и пледы. *встретимся на пикнике в уютном уголочке городской набережной, если в этот день будет непогода, то переместимся пикниковать в домик на Мира, 56.