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Центр культуры Прикубанского округа

Краснодар, Славянская улица, 28

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Основными задачами Центра являются создание благоприятных условий для проведения досуга людей всех возрастов, сохранение традиционной народной культуры, развитие творческих способностей подрастающего поколения, а также лиц среднего и пожилого возраста, удовлетворение познавательных и духовных потребностей молодежи. население. На базе Центра действует двадцать одна клубная группа численностью более 400 человек, лидеры которой известны своим творческим и организаторским потенциалом. Эти коллективы регулярно участвуют в различных конкурсах, фестивалях, концертах и ??мероприятиях как на территории Центра, так и на разных сценах города. Центр ежегодно организует более 600 мероприятий, и их число продолжает расти. Его творческие коллективы постоянно принимают участие в конкурсах и фестивалях различного уровня, получая за свои достижения многочисленные благодарственные письма, почетные грамоты и дипломы. Часы работы: Пн-Пт 8:00-21:00, Сб-Вс 8:00-21:00 https://ckdpvo.ru/
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