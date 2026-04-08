Центр культуры Прикубанского округа
Краснодар, Славянская улица, 28
Основными задачами Центра являются создание благоприятных условий для проведения досуга людей всех возрастов, сохранение традиционной народной культуры, развитие творческих способностей подрастающего поколения, а также лиц среднего и пожилого возраста, удовлетворение познавательных и духовных потребностей молодежи. население. На базе Центра действует двадцать одна клубная группа численностью более 400 человек, лидеры которой известны своим творческим и организаторским потенциалом. Эти коллективы регулярно участвуют в различных конкурсах, фестивалях, концертах и ??мероприятиях как на территории Центра, так и на разных сценах города. Центр ежегодно организует более 600 мероприятий, и их число продолжает расти. Его творческие коллективы постоянно принимают участие в конкурсах и фестивалях различного уровня, получая за свои достижения многочисленные благодарственные письма, почетные грамоты и дипломы. Часы работы: Пн-Пт 8:00-21:00, Сб-Вс 8:00-21:00 https://ckdpvo.ru/
Карта места...