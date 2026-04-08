Масштабная многофункциональная система, объединяющая множество учреждений культуры клубного типа. Мы занимаемся развитием более 3500 коллективов самодеятельного народного творчества различных жанров и клубов по интересам из разных частей России. Центр ориентирован на следующие целевые группы: дети и подростки, включая тех, у кого ограниченные возможности здоровья; студенческая молодежь; молодежь в возрасте от 25 до 35 лет; семьи с детьми от 1 года до 17 лет; люди старшего возраста от 55 до 80 лет; общественно активное население. Основные направления работы центра включают: 1. Развитие новых творческих проектов 2. Организацию и проведение культурно-массовых и досуговых мероприятий 3. Развитие самодеятельного творчества в театре и любительских творческих объединениях 4. Работу студий 5. Проведение культурно-массовых и обрядовых мероприятий 6. Организацию творческих мастерских 7. Работу с подростками и молодежью 8. Организацию и проведение шефских творческих встреч и концертов 9. Участие творческих коллективов центра в районных, городских, международных, федеральных, городских и окружных мероприятиях, программах и акциях 10. Участие в фестивалях и конкурсах 11. Проведение лекций и научно-техническое творчество График работы: Ежедневно с 10:00 до 20:00