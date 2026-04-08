Пространство «Графит»
Краснодар, улица Бабушкина, 252
Для проведения мероприятий и фотосессий существует уникальное и стильное пространство под названием «Графит» foto&event! Это место отличается современным дизайном, который привлекает внимание своей выдержанностью и оригинальностью. Зонирование помещения позволяет выбрать идеальное место для твоей фото-идеи, а также предоставляет возможность для проведения камерных мастер-классов или тренингов. Пространство Графит предлагает уникальные возможности для проведения различных мероприятий: - Идеальное расположение в центре города. - Яркое кольцо для креативных фотосъемок. - Стильные геометрические шкафы с коллекцией книг. - Присутствует многофункциональное освещение и система плавного затемнения. - Эффектный зеркальный педестал для профессиональной съемки портфолио. - Современное салонное зеркало с идеальным освещением для макияжа и причесок. - Зеленая эко-зона с живыми растениями, создающая уютную атмосферу. В пространстве Графит можно устраивать: - Индивидуальные фотосессии для журналов и соцсетей. - Творческие и профессиональные фотопроекты. - Видеосъемки для создания портфолио, публикации на YouTube или записи интервью. - Романтические Love Story и утро невесты. - Проведение тренингов с группой до 40 человек. - Организация мастер-классов и семинаров различной направленности. - Камерные мероприятия для небольших групп до 30 человек. - Показы фильмов и художественные выставки. https://grafit.aqulas.me/
Карта места...