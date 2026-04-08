Культурный оазис, где бьется пульс современных событий и ярких мероприятий Краснодара. В офисной части кластера вас ожидают лекции, переговорные, уютные мини-офисы и креативное пространство для совместной работы. На просторах этого уникального места раскинулись шикарные шоурумы, стильные бары и изысканные рестораны, украшенные террасами и водными элементами. А разнообразные зоны отдыха созданы для того, чтобы вы почувствовали себя как дома. График работы: Ежедневно с 10:00 до 22:00