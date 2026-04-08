  1. Краснодар
  2. Места
  3. Арт-пространства

Арт-резиденция «Дом книги»

Краснодар, Красная улица, 43

Телефон

Telegram

Арт-резиденция является одним из излюбленных культурных пространств, где проводится большое количество разнообразных мероприятий. Здесь молодежь может реализовать свой творческий потенциал. Пространства: – пространство встреч (событийное пространство) – пространство развития (коворкинг, модельная библиотека, книжный магазин и буфет) – пространство принятия решений (включая переговорные) – пространство просвещения (зона проведения лекций и мастер-классов) – пространство досуга – пространство креатива График работы: Пн-пт: 09:00 - 20:00; Сб-вс: 10:00 - 19:00. https://мцрл.рф/art-rezidencziya/
Карта места...

Ещё арт-пространства в городе Краснодар

Факультет

Северная улица, 370
Карточка

Tulum

Красная улица, 174/3
Карточка

Vita Nuova: образовательный проект

Северная улица, 279
Карточка

Art.facultet

Северная улица, 370
Карточка

03.community

улица Горького, 117
Карточка

Двор: пространство для мероприятий

улица имени Калинина, 289
Карточка

Аврора читает

Октябрьская улица, 91
Карточка

Logovo Феникса

Октябрьская улица, 51
Карточка

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста