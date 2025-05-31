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Вечеринки
Про событие
Вечеринка на Крыше в самом центре Краснодара! Вместе встретим это лето! На вечеринке тебя ждет два танцпола, один из которых будет под открытым небом, а на баре для вас будут вкусные алкоголь, кальяны и еда! Еще выступят BEATCASTER - официальный диджей LIDA, вместе с ним выступит и секретный гость мероприятия!
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