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Zhara Crew на крыше

Красная улица, 72

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от 500₽ до 1500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Вечеринка на Крыше в самом центре Краснодара! Вместе встретим это лето! На вечеринке тебя ждет два танцпола, один из которых будет под открытым небом, а на баре для вас будут вкусные алкоголь, кальяны и еда! Еще выступят BEATCASTER - официальный диджей LIDA, вместе с ним выступит и секретный гость мероприятия!

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