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Занятие по телесно-двигательной терапии

Люди-игры
Красноармейская улица, 45

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Для тех, кто не успел посетить пробное бесплатное занятие по актерскому мастерству, но хочет присоединиться к курсу, это возможность прийти и принять участие в открытом занятии в группе, которая только начала свое обучение. Ты сможешь: -познакомиться с преподавателями -найти новых друзей -поучаствовать в занятии по одной из 5 дисциплин -оценить пространство -и решить для себя, готов ли ты присоединиться :) График: понедельник и среда 19:00-21:00 Длительность: 6 месяцев Запуск группы состоялся 4.06. Занятие ведёт Алёна Ашбергер. Приходи в удобной одежде, бери с собой чистую сменную обувь или носки.

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