Лекция с психологом Андреем Высоцким. Ты умеешь зарабатывать, строить карьеру, бизнес, семью, но внутри перманентное «я должен быть лучше»? Идеал недостижим, но мозг продолжает гнать: «Нужно ещё», «нужно быстрее», «нужно сильнее». И чем выше поднимаешься — тем сильнее это давит. О чём пойдёт разговор: - Почему погоня за идеальностью разрушает, а не спасает. - Откуда берётся это «я недостаточно хорош» — и как его обесточить. - 5 убеждений, которые тихо уничтожают твою самооценку. - Как превратить слабости в твёрдую опору (рабочая стратегия, без эзотерики). Практика прямо на лекции: зафиксируешь свои настоящие опоры — уйдёшь легче и спокойнее.