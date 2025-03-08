Это твой день, твои правила, твой вайб! Только кайф, только туса! Что будет? • Фотозона – бомбим кадры, будто в глянце! • Доска признаний – пиши, кого любишь, или оставь свой @ для судьбы! • Жаркий лайнап – резиденты + приглашенные артисты, разрывающие сцену! Которые в этот вечер будут радовать девчонок: Costymer Jelato Lil tugh Bexus Sonice Eremin (DMC) Dope money (dj) +special guest Если ты покупаешь VIP стол, к которому идет пицца в подарок, то просим обращаться заранее к @fake_eremin за выбором вкуса! Спасибо за понимание!