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Women Party

Дом культуры, Краснодар, Красная 70

Начало:

Завершение:

от 279₽ до 1999₽
Возраст 12+
Вечеринки

Про событие

Это твой день, твои правила, твой вайб! Только кайф, только туса! Что будет? • Фотозона – бомбим кадры, будто в глянце! • Доска признаний – пиши, кого любишь, или оставь свой @ для судьбы! • Жаркий лайнап – резиденты + приглашенные артисты, разрывающие сцену! Которые в этот вечер будут радовать девчонок: Costymer Jelato Lil tugh Bexus Sonice Eremin (DMC) Dope money (dj) +special guest Если ты покупаешь VIP стол, к которому идет пицца в подарок, то просим обращаться заранее к @fake_eremin за выбором вкуса! Спасибо за понимание!

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