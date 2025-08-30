WIPO — самый яркий хедлайнер нашего мероприятия, который буквально захватил чарты всех музыкальных площадок, и каждый из нас знает его хиты, которые он сделал наизусть! На мероприятие тебя будет ждать: — Интерактивные зоны и подарки на вечеринки! — Самый крупный open air в этом году, тонны звука, света и декораций на вечеринке! — Браслеты «Знакомлюсь» / «Не знакомлюсь» — Фотографы / Видеографы — Шоу-кейс от нашей команды — Наша классическая вечеринка + звездные хедлайнеры! Интерактивные зоны: — Настольный футбол — Дартс — Street Food — Настольный теннис — Быстрые свидания — Street Wear Live: WIPO — автор таких хитов, как: «Гламур», «Ох, какая бейби». JELATO | XTRACE | COSTYMER | SLAZY2K | SKINNYN Line Up: DJ GORIKVAS | DJ EDSSA MC VERTINSKIY | MC BART | MC KVONI