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Wasta

Метро, Красная улица, 72/1

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от 400₽ до 500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Инсомния и Давление объединяют свои силы, чтобы провести совместную тусовку в Метро. А повод для этого — приезд Wasta из Москвы. Wasta — эклектичный музыкальный продюсер и селектор, артист лейбла System 108. География его выступлений обширна: от фирменных вечеринок System 108 и Диско-клуба до ключевых фестивалей отечественной сцены — Signal, Круто и многих других. До того как присоединиться к System 108, Wasta написал музыку для многих хип-хоп-артистов и выпускал пластинки в Великобритании на уважаемых лейблах, курировал собственную Bass-вечеринку UK Dealer в Санкт-Петербурге, которая переросла в целый лейбл под названием UKD.

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