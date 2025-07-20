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Внутренний ребёнок: путь к взрослению

Люди-игры
Красноармейская улица, 45

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+

Про событие

На лекции определим концепцию внутреннего ребенка: — Что такое внутренний ребенок? (эмоциональная часть личности, сформированная детским опытом) — Как он проявляется во взрослой жизни? (эмоциональные реакции, страхи, паттерны поведения) Коснемся психологических основ: — Ключевые концепции: идеи Эрика Берна, Джона Брэдшоу, Карла Густава Юнга — Связь внутреннего ребенка с травмами, потребностями и самопринятием Обсудим потребности внутреннего ребенка: — Любовь, безопасность, признание, свобода самовыражения — Как их нехватка в детстве влияет на взрослую жизнь После лекции будет интерактивная часть, где Евгения покажет упражнения на работу с внутренним ребенком с помощью техник саморефлексии и работы с эмоциями Евгения Пошивач — психолог, режиссер, основатель и руководитель центра психологии и искусства «Люди-Игры».

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