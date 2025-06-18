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Тур по белым: путешествие в глубину вкуса

Ресторан «Т-кафе» Краснодар, ул. Кубанская набережная, 25

Начало:

Завершение:

4000₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Попробуешь открыть для себя мир белых вин с характером: изысканные, многослойные, требующие внимания и готовые раскрываться постепенно, как хорошая книга. А также прямо в течение ужина проведут мастер-класс по дегустации оливкового масла из Умбрии - покажут тот самый ритуал, которому научили итальянцы во время одной из поездок на винодельню.

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