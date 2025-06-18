Возраст 18+
Мастер-классы
Еда
Про событие
Попробуешь открыть для себя мир белых вин с характером: изысканные, многослойные, требующие внимания и готовые раскрываться постепенно, как хорошая книга. А также прямо в течение ужина проведут мастер-класс по дегустации оливкового масла из Умбрии - покажут тот самый ритуал, которому научили итальянцы во время одной из поездок на винодельню.
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