Попробуешь открыть для себя мир белых вин с характером: изысканные, многослойные, требующие внимания и готовые раскрываться постепенно, как хорошая книга. А также прямо в течение ужина проведут мастер-класс по дегустации оливкового масла из Умбрии - покажут тот самый ритуал, которому научили итальянцы во время одной из поездок на винодельню.