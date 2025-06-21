Открытие серии летних вечеринок «Вибрации» — уникального коллаборативного проекта от команд INSOMNIA и DAVLENIE. На Летнике тебя ждёт пульсирующее техно, а в ДК — мощные ломаные ритмы. Хедлайнерами ночи станут московские артисты Roma Ptashenko и Raw Takes. «Вибрации» — это больше, чем просто вечеринка. Это место, где музыка становится осязаемой, а эмоции достигают пика. ЛЕТНИК: ROMA PTASHENKO (msk) / KOBZA / KITEGNOM / PRIZRAK / DANIEL ANGELIX / POSMOTRI ДК: RAW TAKES (msk) / DJ ??? (msk) / KALUGIN / CORPS / DACAR / WRODE MOLOD FC/DC