ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Краснодар
  2. События

Вибрации: Natasha Bai

Бар «Дом Культуры», Красная улица, 70/1

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 700₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Динамичный микс хауса, брейкбита, эйсида, техно и транса от Natasha Bai, который затягивает рейверов и меломанов в бесконечный танцевальный поток. Локальный сапорт окажут резиденты новороссийского No_Community и проверенные друзья, без которых не обходится ни одна вечеринка. Летник: – Natasha Bai (msk) – Kitegnom – Natasha Sova (nvr) – M.I.P. (nvr) – Pushin – Marka

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Сияние
Сияние
c
по

от 1200₽

Где мой 2008?
Где мой 2008?

1600₽

Вечеринка с бесплатным баром
Вечеринка с бесплатным баром

1490₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста