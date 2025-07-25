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Вечеринки
Про событие
Динамичный микс хауса, брейкбита, эйсида, техно и транса от Natasha Bai, который затягивает рейверов и меломанов в бесконечный танцевальный поток. Локальный сапорт окажут резиденты новороссийского No_Community и проверенные друзья, без которых не обходится ни одна вечеринка. Летник: – Natasha Bai (msk) – Kitegnom – Natasha Sova (nvr) – M.I.P. (nvr) – Pushin – Marka
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