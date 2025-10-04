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Вечеринка в честь трёхлетия клуба

Ринго, ул. Калинина 269

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Клубу исполняется три года! Организаторы приглашают тебя отметить это событие необычно, весело и незабываемо! Будешь пить, петь, танцевать, а также тебя ожидают акробатические номера. В начале вечера пройдет вручение премий комикам: кто из них самый смешной, красивый, утонченный и так далее. Затем комики поделятся на две команды — команда 90-х и команда нулевых. Старшие против младших сойдутся в конкурсах, таких как лучший танец, скрытый талант, лучший вокалист, а также тебя ждёт много активностей и неожиданностей, включая прожарку и прочие развлечения. После основной программы убираем столы, ставим диджея и тусуемся до 4 утра! Не раздумывай, просто покупай билет на вечеринку. Три года бывает лишь раз, и это событие действительно стоит того!

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