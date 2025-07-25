Повод добраться наконец до главного бара этого лета: каждую пятницу и субботу в «Бирюльках» сеты популярных диджеев. За пультом: Ashela/Dj Ivan В меню можно выбрать необычные настойки — «Гречка с молоком», «Солёный Огурец» и «Малина-Ряженка», коктейли с иммерсивной подачей и русские закуски в вау-исполнении. Фавориты — «Перо Жар-птицы» и паштет из печени.