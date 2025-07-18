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Вечеринка в «Бирюльках»

Бирюльки, Карасунская улица, 81

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Бесплатно
Возраст 16+
Вечеринки

Про событие

Повод добраться наконец до главного бара этого лета: каждую пятницу и субботу в «Бирюльках» сеты популярных диджеев. За пультом: D-Heft/Dj Marty В меню можно выбрать необычные настойки — «Гречка с молоком», «Солёный Огурец» и «Малина-Ряженка», коктейли с иммерсивной подачей и русские закуски в вау-исполнении. Фавориты — «Перо Жар-птицы» и паштет из печени.

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