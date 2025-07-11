Возраст 16+
Вечеринки
Про событие
Повод добраться наконец до главного бара этого лета: каждую пятницу и субботу в «Бирюльках» сеты популярных диджеев. За пультом: Cristal/Dj Ivan В меню можно выбрать необычные настойки — «Гречка с молоком», «Солёный Огурец» и «Малина-Ряженка», коктейли с иммерсивной подачей и русские закуски в вау-исполнении. Фавориты — «Перо Жар-птицы» и паштет из печени.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи