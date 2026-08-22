Масштабная вечеринка на крыше в центре Краснодара для тех, кто ценит свой режим. Тебя ждёт: — Хиты хаус музыки на закате с панорамным видом на город под открытым звёздным небом — Игристое — Шоу-кейс от диджеев и живые инструменты — Бар и комфортные чилл-зоны