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Хаус вечеринка на крыше

Небесный сад, ул. Красная 72

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990₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Масштабная вечеринка на крыше в центре Краснодара для тех, кто ценит свой режим. Тебя ждёт: — Хиты хаус музыки на закате с панорамным видом на город под открытым звёздным небом — Игристое — Шоу-кейс от диджеев и живые инструменты — Бар и комфортные чилл-зоны

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