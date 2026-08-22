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Вечеринки
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Масштабная вечеринка на крыше в центре Краснодара для тех, кто ценит свой режим. Тебя ждёт: — Хиты хаус музыки на закате с панорамным видом на город под открытым звёздным небом — Игристое — Шоу-кейс от диджеев и живые инструменты — Бар и комфортные чилл-зоны
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