ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Краснодар
  2. События

Вечер премиальных стейков

Вилка события, улица Кубанская Набережная, 42

Начало:

Завершение:

7700₽
Возраст 16+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Совместно с шеф-поваром ты будешь готовить: — 2 вида премиальных стейков с соусами; — Салат из овощей гриль; — Сорбет манго-маракуйя. Ты также получишь замечательную фотосессию от фотографа! Чай и вода входят в стоимость в неограниченном количестве. Продолжительность мероприятия: 3 часа.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Комики против записок
Выбор редакции
Комики против записок

300₽

Стендап — разгрузка
Стендап — разгрузка

300₽

по подписке
Русалка
Русалка
по подписке
Счастливый билет
Счастливый билет

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста