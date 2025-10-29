Совместно с шеф-поваром ты будешь готовить: — 2 вида премиальных стейков с соусами; — Салат из овощей гриль; — Сорбет манго-маракуйя. Ты также получишь замечательную фотосессию от фотографа! Чай и вода входят в стоимость в неограниченном количестве. Продолжительность мероприятия: 3 часа.