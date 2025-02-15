ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Краснодар
  2. События

Valentine's day

Фабрика, ул. Захарова, 7/1

Начало:

Завершение:

от 600₽ до 1300₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Из самого сердца Санкт-Петербурга приезжает талантливая AU BET, резидент знаменитого клуба Blank и недавняя гостья берлинского HOR. Локальный support окажут KOBZA, участник Signal и Outline, а также TRIGGER со своим захватывающим live-выступлением. И, конечно, в списке выступающих: KITEGNOM, PUSHIN и DENIS NEWSET. Эти ребята точно знают, как задать тон вечеринке. Приготовься насладиться качественной музыкой и окунуться в атмосферу любви. Line-up: AU BET KOBZA TRIGGER KITEGNOM PUSHIN DENIS NEWSET

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Сияние
Сияние
c
по

от 1200₽

Где мой 2008?
Где мой 2008?

1600₽

Вечеринка с бесплатным баром
Вечеринка с бесплатным баром

1490₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста