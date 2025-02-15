Из самого сердца Санкт-Петербурга приезжает талантливая AU BET, резидент знаменитого клуба Blank и недавняя гостья берлинского HOR. Локальный support окажут KOBZA, участник Signal и Outline, а также TRIGGER со своим захватывающим live-выступлением. И, конечно, в списке выступающих: KITEGNOM, PUSHIN и DENIS NEWSET. Эти ребята точно знают, как задать тон вечеринке. Приготовься насладиться качественной музыкой и окунуться в атмосферу любви. Line-up: AU BET KOBZA TRIGGER KITEGNOM PUSHIN DENIS NEWSET