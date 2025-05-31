Как родителю не сойти с ума и остаться другом — лекция с психологом Миланой Якубджановой. Родительство — это не только радость, но и вызов, особенно когда ребёнок вступает в подростковый возраст. Исчезает доверие, а вместо него появляются конфликты, недопонимание и фразы вроде: «Ты меня не понимаешь!». Как сохранить связь с ребёнком, не потеряв родительский авторитет? Как справляться с эмоциями и оставаться опорой? На лекции организаторы разберут: — почему подростки ведут себя так странно и как это пережить без нервов — как говорить, чтобы они слушали — без нотаций и криков — что делать с конфликтами: простые техники, которые работают — как сохранить доверие, даже когда кажется, что всё потеряно Кому будет полезно? Родителям детей 10–18 лет, которые хотят: — Сохранить доверие, даже когда ребёнок бунтует. — Научиться справляться с эмоциями — своими и детскими. — Перестать чувствовать себя «плохим родителем». Это не просто лекция, будет и практика: ты потренируешься в безопасной обстановке друг на друге, и Милана ответит на ваши вопросы.