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Trap House

Ночной клуб Дом Культуры, Красная 70/1 (Барный Союз)

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Первая летняя вечеринка, раскаляем Краснодар! Готов к жаркому движу в центре города? Тебя жде - Качающие сеты от крутых диджеев! - Банкет-Холл для комфортного отдыха! - Летняя терраса с вайбом! - Качественный звук! Не пропусти самую горячую тусовку начала лета!

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