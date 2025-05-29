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Первая летняя вечеринка, раскаляем Краснодар! Готов к жаркому движу в центре города? Тебя жде - Качающие сеты от крутых диджеев! - Банкет-Холл для комфортного отдыха! - Летняя терраса с вайбом! - Качественный звук! Не пропусти самую горячую тусовку начала лета!
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