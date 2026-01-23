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Total (AM) + Lena Popova

Метро, Красная улица, 72/1

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Завершение:

от 1000₽ до 2500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

В город впервые приедет артист из Армении Total — основатель лейбла Death Bell Records и организатор десятка событий, продвигающих техно-культуру. Он выступал на первом в Ереване Boiler Room и недавно на HOR ON TOUR. В лайнапе также — Lena Popova, легенда отечественной техно-сцены. Локальный саппорт обеспечат Trigger и Anton Drobot с live-выступлением, а также резиденты: Kitegnom, Medika и Verigo.

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