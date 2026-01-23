В город впервые приедет артист из Армении Total — основатель лейбла Death Bell Records и организатор десятка событий, продвигающих техно-культуру. Он выступал на первом в Ереване Boiler Room и недавно на HOR ON TOUR. В лайнапе также — Lena Popova, легенда отечественной техно-сцены. Локальный саппорт обеспечат Trigger и Anton Drobot с live-выступлением, а также резиденты: Kitegnom, Medika и Verigo.