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Вечеринки
Про событие
Полюбившийся формат вечеринок, в котором новые знакомства - это неотъемлемая часть вечера. Найти свою половинку или завести новых друзей можно не только на танцполе, но и на интерактивных зонах вечера, которые будут работать всю ночь! Тебя ждут: интерактивные зоны и подарки от спонсоров! Line Up: Shuryk / Dope Money / Nicky / Mokka / Mc Валюта
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