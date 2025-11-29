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Tinder party

Небесный сад, ул. Красная 72

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от 399₽ до 1099₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Полюбившийся формат вечеринок, в котором новые знакомства - это неотъемлемая часть вечера. Найти свою половинку или завести новых друзей можно не только на танцполе, но и на интерактивных зонах вечера, которые будут работать всю ночь! Тебя ждут: интерактивные зоны и подарки от спонсоров! Line Up: Shuryk / Dope Money / Nicky / Mokka / Mc Валюта

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