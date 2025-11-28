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  1. Краснодар
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Tinder party

Мишкин Мишкин, ул. Лаперуза 3

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от 490₽ до 1390₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Что тебя ждёт: — Бесплатный candy bar и велком-шоты каждому пришедшему — Интерактивные зоны: картинг прямо в клубе, быстрые знакомства, гадание на картах таро, аэрохоккей и бир-понг! — Тематическая фото-зона Два вида браслетов знакомств: - Знакомлюсь - Не знакомлюсь

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