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Вечеринки
Про событие
Что тебя ждёт: — Бесплатный candy bar и велком-шоты каждому пришедшему — Интерактивные зоны: картинг прямо в клубе, быстрые знакомства, гадание на картах таро, аэрохоккей и бир-понг! — Тематическая фото-зона Два вида браслетов знакомств: - Знакомлюсь - Не знакомлюсь
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