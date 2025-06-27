Новая глава, пролог, яркий старт лета. Организаторы создали альтернативную реальность для тех, кто прошёл silent selection еще год назад. За пультом: KITEGNOM SEXTON KLIM Полночь. в зеркале — лишь отблеск чужого взгляда, всюду вибрации, превращающие пространство в резонансную камеру, в зале хореография теней и бликов. Ты уже сделал выбор, ещё не зная условий...