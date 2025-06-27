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Till I come. Part ll

Hive, Красноармейская улица, 93Г

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Новая глава, пролог, яркий старт лета. Организаторы создали альтернативную реальность для тех, кто прошёл silent selection еще год назад. За пультом: KITEGNOM SEXTON KLIM Полночь. в зеркале — лишь отблеск чужого взгляда, всюду вибрации, превращающие пространство в резонансную камеру, в зале хореография теней и бликов. Ты уже сделал выбор, ещё не зная условий...

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