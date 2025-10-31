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Вечеринки
Про событие
Маска, грим, наряд, все, что в твоей фантазии, дабы соответствовать атмосфере, по желанию. Организаторы поддержут обстановку тематическим декором, визуалом, музыкой и квестом. line-up: Kodenko / Pshenichniy / Knyazev / Pochemynet / Milkiss / Secret Guest live: Patrick.raw mc: Zhelibo photo: Temp / Beskova
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