Особый навык, стиль соображения и мышления с познанием собственного «я», посредством глубокого и холоднокровного звучания техно. Из Санкт-Петербурга к тебе приезжает особый мастер искусства, изящная ROKS — резидент RNDM и MDIVISION! Прямиком из Москвы прилетает невероятный VEGAN.DJ — резидент TECHNO MACHINE Ознаменует эту ночь слияние южных промо-групп на одной сцене: RSB.PROMO, TECHNO MACHINE, MYATMO и UNMD.