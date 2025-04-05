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Технология

Порт 219
улица Вишняковой, 1/10с2

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от 1200₽ до 1600₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Особый навык, стиль соображения и мышления с познанием собственного «я», посредством глубокого и холоднокровного звучания техно. Из Санкт-Петербурга к тебе приезжает особый мастер искусства, изящная ROKS — резидент RNDM и MDIVISION! Прямиком из Москвы прилетает невероятный VEGAN.DJ — резидент TECHNO MACHINE Ознаменует эту ночь слияние южных промо-групп на одной сцене: RSB.PROMO, TECHNO MACHINE, MYATMO и UNMD.

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