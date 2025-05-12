Тайский массаж или йога-массаж является древней практикой, которая включает в себя комбинацию акупрессуры, растяжек и йогоподобных поз. Основные цели тайского массажа: — восстановление баланса энергии в организме — улучшение циркуляции крови и гибкости тела — снятие стресса и напряжения Что тебя ждёт на мастер-классе: — теоретическая часть о философии и пользе тайского массажа — удовольствие от парного взаимодействия, практические упражнения, техники и приемы — возможность задать вопросы, получить индивидуальные рекомендации и обратную связь от вашего партнера В конце мастер-класса ты получишь навыки восстановления физического, эмоционального, ментального и энергетического тел своих близких, чтобы проявить свою любовь и заботу глубинным способом. Преподаватель — Яна, с детства любила занятия, помогающие раскрыть потенциал, что привело её 17 лет назад к йоге, а позже переросло в изучение тайского йога-массажа.