Вечеринка специально для студентов. На вечеринке тебя ждет очень крутой хэдлайнер: N01R - рэпер треки которого слышал почти каждый. Он написал такие треки как, Ливаю, Укус Ангела, Vibrator и т.д. Тебя ждет: • Известный хэдлайнер • Шоу кейс от наших команд • Конкурсы на тематические костюмы • Танцевальная программа Headliner: N01R Live: Blokov, Bleeki Mc: Zaykin, I’m Asya, Holsix, Mike Plakk Dj: Vall, obizhu