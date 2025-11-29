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Студенческая вечеринка + N01R

Мишкин Мишкин, ул. Лаперуза 3

Начало:

Завершение:

от 400₽ до 3000₽
Возраст 14+
Вечеринки

Про событие

Вечеринка специально для студентов. На вечеринке тебя ждет очень крутой хэдлайнер: N01R - рэпер треки которого слышал почти каждый. Он написал такие треки как, Ливаю, Укус Ангела, Vibrator и т.д. Тебя ждет: • Известный хэдлайнер • Шоу кейс от наших команд • Конкурсы на тематические костюмы • Танцевальная программа Headliner: N01R Live: Blokov, Bleeki Mc: Zaykin, I’m Asya, Holsix, Mike Plakk Dj: Vall, obizhu

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