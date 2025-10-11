Посмотришь и обсудишь фильм «Забавные игры» 2007 года Михаэля Ханеке с педагогом и режиссером центра «Люди-Игры» Давидом Джинчарадзе По сюжету, спокойный семейный отдых на озере превращается в кошмар для Анны, Джорджа и их маленького сына. Двое вежливых на первый взгляд молодых людей, Питер и Пол, неожиданно вторгаются в их уединенный домик и постепенно раскрывают свои жестокие намерения. Играя с семьёй, словно с марионетками, они заставляют их участвовать в «забавных играх», испытывая их терпение, страх и отчаяние. Пытаясь сохранить хоть какой-то шанс на спасение, семья вынуждена бороться с невыносимым страхом и садистскими капризами захватчиков, которые наслаждаются своей тёмной забавой. Продолжительность: 111 мин Фильм демонстрируется на английском языке с русскими субтитрами. После просмотра Давид поделится фактами о фильме, подкрепляя их презентацией. Затем начнется обсуждение, где каждый сможет поделиться своими ощущениями, впечатлениями и мыслями о фильме.