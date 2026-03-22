Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Аритмичное техно и запредельный хардкор, аллюзии на поп-музыку и криповые вариации на тему хип-хопа — пёстрый репертуар остается одной из визитных карточек Shadowax. Shadowax — это фривольное альтер-эго одной из главных героинь российской электронной сцены Ishome. Если в рамках своего первого проекта Мирабелла создаёт интровертные звуковые полотна, преисполненные меланхолии и потустороннего обаяния, то в обличии Shadowax она демонстрирует максимальную раскрепощенность, пускаясь в эксперименты и не отказывая себе в самоиронии.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи