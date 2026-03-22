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Shadowax

Метро, Красная улица, 72/1

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Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Аритмичное техно и запредельный хардкор, аллюзии на поп-музыку и криповые вариации на тему хип-хопа — пёстрый репертуар остается одной из визитных карточек Shadowax. Shadowax — это фривольное альтер-эго одной из главных героинь российской электронной сцены Ishome. Если в рамках своего первого проекта Мирабелла создаёт интровертные звуковые полотна, преисполненные меланхолии и потустороннего обаяния, то в обличии Shadowax она демонстрирует максимальную раскрепощенность, пускаясь в эксперименты и не отказывая себе в самоиронии.

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