Аритмичное техно и запредельный хардкор, аллюзии на поп-музыку и криповые вариации на тему хип-хопа — пёстрый репертуар остается одной из визитных карточек Shadowax. Shadowax — это фривольное альтер-эго одной из главных героинь российской электронной сцены Ishome. Если в рамках своего первого проекта Мирабелла создаёт интровертные звуковые полотна, преисполненные меланхолии и потустороннего обаяния, то в обличии Shadowax она демонстрирует максимальную раскрепощенность, пускаясь в эксперименты и не отказывая себе в самоиронии.