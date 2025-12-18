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Мастер-классы
Про событие
Хочешь наконец встретиться с собой настоящим - тем, кто говорит свободно, действует уверенно и не оглядывается на шепот осуждения? На мастер-классе по актерскому мастерству с Григорием Семикашевым ты проработаешь зажимы и страхи, мешающие самовыражению. Два часа интенсива направлены на повышение уверенности в себе и улучшение способности к самовыражению. Мастер тренинга Григорий Семикашев - выпускник и преподаватель в легендарной мастерской ГИТИСа, практикующий режиссер и чуткий наставник.
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