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Самость: мастер-класс по актерскому мастерству

Люди-игры
Красноармейская улица, 45

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Хочешь наконец встретиться с собой настоящим - тем, кто говорит свободно, действует уверенно и не оглядывается на шепот осуждения? На мастер-классе по актерскому мастерству с Григорием Семикашевым ты проработаешь зажимы и страхи, мешающие самовыражению. Два часа интенсива направлены на повышение уверенности в себе и улучшение способности к самовыражению. Мастер тренинга Григорий Семикашев - выпускник и преподаватель в легендарной мастерской ГИТИСа, практикующий режиссер и чуткий наставник.

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