Хочешь наконец встретиться с собой настоящим - тем, кто говорит свободно, действует уверенно и не оглядывается на шепот осуждения? На мастер-классе по актерскому мастерству с Григорием Семикашевым ты проработаешь зажимы и страхи, мешающие самовыражению. Два часа интенсива направлены на повышение уверенности в себе и улучшение способности к самовыражению. Мастер тренинга Григорий Семикашев - выпускник и преподаватель в легендарной мастерской ГИТИСа, практикующий режиссер и чуткий наставник.